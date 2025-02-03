Керівників «Львіввугілля» викрили на фальсифікації звітності для отримання премій

Керівників «Львіввугілля» підозрюють у підробці даних про видобуток вугілля.

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру тимчасовому виконувачу обов’язків керівника ДП «Львіввугілля» та в.о. директора однієї з шахт підприємства через внесення недостовірних даних у звітність про видобуток вугілля. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році посадовець, який тимчасово очолював держпідприємство, передав управління шахтою підлеглому. Розуміючи, що встановлений план видобутку виконати не вдасться, він наказав внести у звітність неправдиві дані про перевиконання показників. Це могло гарантувати йому збереження посади та отримання премій.

Наразі триває слідство, а фігурантам справи загрожує відповідальність за зловживання службовим становищем.

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