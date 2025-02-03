Руководителей «Львовугля» уличили в фальсификации отчетности для получения премий

Руководителей «Львовуголь» подозревают в подделке данных о добыче угля.

Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности руководителя ГП «Львовуголь» и и.о. директора одной из шахт предприятия из-за внесения недостоверных данных в отчетность о добыче угля. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2023 году чиновник, который временно возглавлял госпредприятие, передал управление шахтой подчиненному. Понимая, что установленный план добычи выполнить не удастся, он приказал внести в отчетность ложные данные о перевыполнении показателей. Это могло гарантировать ему сохранение должности и получение премий.

Сейчас идет следствие, а фигурантам дела грозит ответственность за злоупотребление служебным положением.

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