Как обменять водительское удостоверение, выданное до 2013 года, – пошаговая инструкция

Как обменять удостоверение водителя, которые нужны документы и стоимость услуги.

В МВД рассказали как обменять водительские удостоверения, какие нужны документы и стоимость услуги для водителей, у которых бумажное ламинированное удостоверение или выданое до 2013 года и не отображается в электронных сервисах.

Так, для обмена документа необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Перед этим необходимо произвести предварительную запись. Регистрация на услуги доступна онлайн — на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись, а также в терминале самообслуживания непосредственно в помещении сервисного центра.

Также с собой нужно взять пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копию регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

медицинскую справку (на время действия военного положения не обязательна).

* Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, выписка о месте жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении Дія.

Фотографию заранее распечатывать не нужно. Администратор сделает качественное фото на документ при предоставлении услуги. Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД.

Ориентировочная стоимость – 572 грн, не учитывая банковскую комиссию.

После получения нового водительского документа будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія.

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