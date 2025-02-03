Як обміняти посвідчення водія, видане до 2013 року, – покрокова інструкція

Як обміняти посвідчення водія, які потрібні документи та вартість послуги.

У МВС розповіли як обміняти посвідчення водія, які потрібні документи та вартість послуги для водіїй, у яких паперове ламіноване посвідчення чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах.

Так, для обміну документа необхідно звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Перед цим необхідно здійснити попередній запис. Реєстрація на послуги доступна онлайн — на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис, а також у терміналі самообслуговування безпосередньо в приміщенні сервісного центру.

Також з собою потрібно взяти пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медичну довідку (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

* Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.

Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС.

Орієнтовна вартість — 572 грн, не враховуючи банківську комісію.

Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія.

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