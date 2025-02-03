У Тернополі водій за 10 тисяч гривень хотів «відкупитися» за п’яну їзду

Аби поліцейські «закрили очі» на правопорушення і не складали на нього адміністративний протокол, чоловік почав пропонувати їм гроші.

У Тернополі нетверезий водій намагався відкупитися від адміністративної відповідальності. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, патрульні зупинили автомобіль «ЗАЗ 110308» за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування з 29-річним водієм поліцейські помітили, що він має явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Аби поліцейські «закрили очі» на правопорушення і не складали на нього адміністративний протокол, чоловік почав пропонувати їм гроші. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за такі дії. Проте попередження він проігнорував та надав кошти в розмірі 10 800 гривень.

Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події поліцейські.

За фактом надання неправомірної вигоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Також поліцейські склали адміністративні протоколи на водія за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 5 ст. 121 (порушення правил користування ременями безпеки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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