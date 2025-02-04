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ФОП знаходиться на території бойових дій або ТОТ — особливості сплати військового збору

10:00, 4 лютого 2025
Стало відомо, чи сплачують військовий збір ФОПи на єдиному податку 1 та 2 групи, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України.
ФОП знаходиться на території бойових дій або ТОТ — особливості сплати військового збору
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Державна податкова служба розповіла, чи сплачують військовий збір ФОПи на єдиному податку 1 та 2 групи, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації.

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати військовий збір, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України.

Йдеться про період з першого числа місяця, коли почалися бойові дії, виникла загроза бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території. Звільнення від сплати триває до останнього числа місяця, коли бойові дії завершилися, загроза зникла або окупацію припинено.

- Такі ФОПи не заповнюють декларацію платника єдиного податку за період, коли вони не сплачували єдиний податок та військовий збір.

- Якщо платники скористалися правом не сплачувати військовий збір, контролюючий орган не нараховує їм відповідні авансові внески.

- Податкові зобов’язання з військового збору нараховуються лише за періоди, коли збір було сплачено та відображено в декларації.

- Штрафи та пеня за несплату або неповну сплату авансових внесків з військового збору до таких платників не застосовуються.

«Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф»:

  1. затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  2. визначає території, де тривали або тривають бойові дії чи є тимчасова окупація
  3. містить дати початку та завершення бойових дій, можливості їх виникнення, а також початку і завершення окупації.

Якщо ФОП змінює місцезнаходження на територію, не зазначену в Переліку, вищезазначені норми не застосовуються до нього з першого числа місяця, наступного за місяцем такої зміни.

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