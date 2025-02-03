Посадовця ДСНС Вінниччини підозрюють у завищенні цін на спецзасоби

Чиновник ДСНС Вінниччини уклав угоду за завищеними цінами на 3 млн грн.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю ГУ ДСНС у Вінницькій області, який допустив значне завищення вартості закупівлі спецзасобів.

За даними ДБР, чиновник відповідав за укладання договору на придбання комплектів радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Оскільки ця категорія товарів підпадала під спецзасоби, процедура закупівлі не проводилася через Prozorro. Він ухвалив рішення укласти угоду з конкретною компанією, попри те, що її ціни були вдвічі вищими за ринкові.

За майже 800 комплектів було сплачено 6,4 млн грн, що спричинило збитки державі на близько 3 млн грн. Слідство також перевіряє можливу корупційну складову в діях посадовця.

Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Вирішується питання щодо його відсторонення від посади. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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