Чиновника ГСЧС Винницкой области подозревают в завышении цен на спецсредства

Чиновник ГСЧС Винницкой области заключил сделку по завышенным ценам на 3 млн грн.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностному лицу ГУ ГСЧС в Винницкой области, который допустил значительное завышение стоимости закупки спецсредств.

По данным ГБР, чиновник отвечал за заключение договора на приобретение комплектов радиационной, химической и биологической защиты. Поскольку эта категория товаров подпадала под спецсредства, процедура закупки не проводилась через Prozorro. Он принял решение заключить соглашение с конкретной компанией, несмотря на то, что ее цены были вдвое выше рыночных.

За почти 800 комплектов было уплачено 6,4 млн грн, что повлекло убытки государству на около 3 млн грн. Следствие также проверяет возможную коррупционную составляющую в действиях чиновника.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Решается вопрос о его отстранении от должности. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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