Верховный Суд объяснил, как квалифицируются действия инспектора патрульной полиции, завладевшего 260 л бензина департамента через топливную смарт-карту АЗС

Действия инспектора патрульной полиции, который путем использования врученного ему законным способом официального документа завладел имуществом департамента, а именно, используя топливную смарткарту АЗС, завладел сначала 10 л бензина стоимостью 258 грн и повторно – 250 л бензина на сумму 6450 грн, получили правильную квалификацию частями 2 и 3 ст. 191 – Верховный Суд.

Верховный Суд высказался по поводу квалификации действий инспектора полиции, который приобрел бензин, по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Так, действия инспектора патрульной полиции, который, будучи должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, путем использования врученного ему законным способом официального документа завладел имуществом департамента патрульной полиции, а именно, используя топливную смарткарту АЗС, завладел сначала 10 л бензина стоимостью 258 грн и повторно – 250 л бензина на сумму 6450 грн, получили правильную квалификацию по частям 2 и 3 ст. 191 УК.

Обставини справи

Інспектор патрульної поліції засуджений за те, що він, зловживаючи своїм службовим становищем, налив у каністру 10 л бензину, за який здійснив розрахунок паливною смарткарткою АЗС, що належала департаменту патрульної поліції і була призначена для заправки службового автомобіля, і в такий спосіб заволодів майном департаменту на суму 258 грн, у подальшому він повторно заволодів 250 л бензину на суму 6450 грн.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватим та засудив обвинуваченого за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК, а за ч. 1 ст. 357 КК виправдав у зв`язку з недоведеністю, що в його діянні є склад кримінального правопорушення.

У касаційній скарзі захисник стверджував, що за обставин, викладених в обвинувальному акті, дії його підзахисного від самого початку охоплювалися єдиним умислом, спрямованим на заволодіння бензином, який було реалізовано одним і тим самим способом, що з урахуванням правил ч. 2 ст. 32 КК виключало повторність вчинення кримінальних правопорушень і не давало підстав для кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 191 КК.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду ухвалу апеляційного суду залишив без змін.

ККС ВС вказав, що зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції для незаконного і безоплатного обертання чужого майна: незаконно дає вказівку матеріально відповідальній особі, підлеглій їй, про видачу майна; отримує майно за фіктивними документами тощо.

Основною ознакою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на відміну від привласнення і розтрати, є не наявність чи відсутність у винного певної правомочності щодо майна, яке є предметом злочину, а використання ним для заволодіння чужим майном офіційно наданих йому за посадою службових повноважень.

Оскільки інспектор патрульної поліції, будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою врученого йому в законний спосіб офіційного документа заволодів майном департаменту патрульної поліції, а саме, використовуючи паливну смарткартку АЗС, заволодів спочатку 10 л бензину, вартістю 258 грн і повторно 250 л бензину на суму 6450 грн, його дії отримали правильну кваліфікацію за частинами 2 і 3 ст. 191 КК.

Як зазначив ККС, продовжуваним злочином слід розглядати неодноразове незаконне вилучення чужого майна чи заволодіння ним, що складається з тотожних діянь, які мають загальну мету та із самого початку охоплюються єдиним злочинним наміром на заволодіння конкретним майном.

Водночас матеріали кримінального провадження не містять даних про те, що єдиним злочинним наміром і метою інспектора, які сформувалися до початку злочинних дій, було заволодіння паливно-мастильними матеріалами на суму 6708 грн, а саме 260 л бензину, що належали департаменту патрульної поліції і були йому ввірені.

Суди попередніх інстанцій установили, що кожен епізод мав самостійну мету і спосіб її реалізації. Тому висновки суду про вчинення інспектором поліції не продовжуваного, а сукупності злочинів є правильними.

Автор: Наталя Мамченко

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