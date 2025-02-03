В возрасте 81 год умерла актриса «Игры в кальмара» Ли Чжу Соль

Южнокорейская актриса Ли Чжу Силь умерла после борьбы с раком.

Фото: forbes

2 февраля 2025 года в своем доме в городе Уйджонбу, Южная Корея, на 81 году жизни скончалась известная южнокорейская актриса Ли Чжу Силь. Она получила широкую известность благодаря роли Пак Маль Сун во втором сезоне популярного сериала «Игра в кальмара» на Netflix, сообщает Forbes.

В ноябре 2024 года актрисе был диагностирован рак желудка, с которым она отчаянно боролась до последнего. В ее медицинской истории уже был опыт борьбы с онкологией: в 50 лет ей диагностировали третью стадию рака молочной железы, но она удивительно одолела болезнь. Отмечалось, что через 13 лет ее признали абсолютно здоровой. Однако в 79 лет рак снова вернулся, на этот раз в виде рака желудка.

Ли Чжу Силь была широко признанной актрисой, чья карьера началась еще в 1964 году в качестве актрисы дубляжа. Она получила известность и как театральная актриса, дебютировав на сцене в 1965 году в спектаклях «Смерть коммивояжера» и «Макбет». В кино Ли Чжу Силь отметилась ролями в таких известных проектах, как южнокорейский триллер «Поезд в Пусан» (2016) и сериал «Сверхъестественный счетчик» (2020).

Особую популярность получила ее роль в «Игре в кальмара», где она исполнила роль матери детектива Хван Чжун Хо и мачехи Хван Ин Хо. Ее персонаж отличался добротой и заботой, хотя и переживал напряженные отношения с сыном.

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