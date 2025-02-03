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Минфин утвердил новую форму налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ и обновил порядок его представления

13:06, 3 февраля 2025
Изменения касаются всех налоговых агентов, в том числе юридических лиц и ФЛП, выплачивающих доходы физическим лицам.
Минфин утвердил новую форму налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ и обновил порядок его представления
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Министерство финансов утвердило новую форму налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ, а также обновило порядок его заполнения и представления.

Как указывают в Минфине, изменения касаются всех налоговых агентов, в том числе юридических лиц и ФЛП, выплачивающих доходы физическим лицам.

В то же время, там отмечают, что такие изменения будут способствовать более эффективному контролю за поступлениями в бюджет и упростят процесс отчетности для налогоплательщиков.

С 2025 года налоговый расчет будет подаваться ежемесячно в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца.

До 10 февраля 2025 года отчеты за IV квартал 2024 года представляются по старой форме.

До 20 февраля 2025 года отчеты за январь 2025 года представляются по новой форме.

Новая форма отчета изменяет его структуру и теперь будет включать основной расчет и несколько приложений:

Приложение 1 Сведения о ЕСВ.

Приложение 4ДФ Сведения о доходах.

Приложение 5 Информация о трудовых отношениях.

Приложение 6 Данные о специальном стаже.

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