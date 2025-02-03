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Мінфін затвердив нову форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ і оновив порядок його подання

13:06, 3 лютого 2025
Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.
Мінфін затвердив нову форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ і оновив порядок його подання
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Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ, а також оновило порядок його заповнення та подання.

Як вказують у Мінфіні, зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

Водночас там зазначають, що такі зміни сприятимуть більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростять процес звітування для платників податків.

З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.

До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків:

Додаток 1 Відомості про ЄСВ.

Додаток 4ДФ Відомості про доходи.

Додаток 5 Інформація про трудові відносини.

Додаток 6 Дані про спеціальний стаж

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бізнес Мінфін ФОП податки

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