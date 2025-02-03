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У січні рекрутингові центри зафіксували значне зростання звернень на 80% – Міноборони

15:48, 3 лютого 2025
За січень до центрів рекрутингу української армії звернулася 5381 особа.
У січні рекрутингові центри зафіксували значне зростання звернень на 80% – Міноборони
Фото: mod.gov.ua
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У січні 2025 року центри рекрутингу української армії зафіксували суттєве зростання звернень громадян – до них звернулося 5381 особа, що на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року, повідомляє Міноборони.

Заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що українці активно цікавляться можливістю служби в Силах оборони, і метою рекрутингових центрів є допомогти кандидатам знайти найкращу спеціальність для максимальної ефективності.

У січні кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, збільшилась на 955 осіб, що загалом склало 8109 кандидатів. Найбільше звернень надійшло з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Івано-Франківська. 20% кандидатів складають жінки.

В Україні наразі працюють 48 рекрутингових центрів. У січні відкрився новий центр у Вінниці. Важливо зазначити, що в рекрутингових центрах не вручаються повістки, а консультації надаються у суворій конфіденційності. Центри пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.

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Міноборони мобілізація

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