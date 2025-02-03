В январе рекрутинговые центры зафиксировали значительный рост обращений на 80% – Минобороны

За январь в центры рекрутинга украинской армии обратился 5381 человек.

Фото: mod.gov.ua

В январе 2025 года центры рекрутинга украинской армии зафиксировали существенный рост обращений граждан - к ним обратился 5381 человек, что на 80% больше, чем среднемесячный показатель прошлого года, сообщает Минобороны.

Заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что украинцы активно интересуются возможностью службы в Силах обороны, и целью рекрутинговых центров является помочь кандидатам найти лучшую специальность для максимальной эффективности.

В январе количество кандидатов, которые начали процесс вступления в армию, увеличилось на 955 человек, что в целом составило 8109 кандидатов. Больше всего обращений поступило из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Ивано-Франковска. 20% кандидатов составляют женщины.

В Украине сейчас работают 48 рекрутинговых центров. В январе открылся новый центр в Виннице. Важно отметить, что в рекрутинговых центрах не вручаются повестки, а консультации предоставляются в строгой конфиденциальности. Центры предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

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