У віці 81 рік померла акторка «Гри в кальмара» Лі Чжу Сіль

Південнокорейська акторка Лі Чжу Сіль померла після боротьби з раком.

Фото: forbes

2 лютого 2025 року в своєму будинку в місті Уйджонбу, Південна Корея, на 81 році життя померла відома південнокорейська акторка Лі Чжу Сіль. Вона отримала широку популярність завдяки ролі Пак Маль Сун у другому сезоні популярного серіалу «Гра в кальмара» на Netflix, повідомляє Forbes.

У листопаді 2024 року актрисі був діагностований рак шлунка, з яким вона відчайдушно боролася до останнього. У її медичній історії вже був досвід боротьби з онкологією: у 50 років їй діагностували третю стадію раку молочної залози, але вона дивовижно здолала хворобу. Відзначалося, що через 13 років її визнавили абсолютно здоровою. Однак у 79 років рак знову повернувся, цього разу у вигляді раку шлунка.

Лі Чжу Сіль була широко визнаною акторкою, чия кар'єра розпочалася ще в 1964 році як акторки дубляжу. Вона здобула популярність і як театральна акторка, дебютувавши на сцені в 1965 році у виставах «Смерть комівояжера» та «Макбет». В кіно Лі Чжу Сіль відзначилася ролями у таких відомих проектах, як південнокорейський трилер «Потяг до Пусана» (2016) та серіал «Надприродний лічильник» (2020).

Особливу популярність здобула її роль у «Грі в кальмара», де вона виконала роль матері детектива Хван Чжун Хо та мачухи Хван Ін Хо. Її персонаж відзначався добротою та турботою, хоча й переживав напружені стосунки із сином.

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