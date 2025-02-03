В Тернополе водитель за 10 тысяч гривен хотел «откупиться» за пьяную езду

Чтобы полицейские «закрыли глаза» на правонарушения и не составляли на него административный протокол, мужчина начал предлагать им деньги.

В Тернополе нетрезвый водитель пытался откупиться от административной ответственности. По этому факту следователи полиции возбудили уголовное производство. Об этом сообщает полиция региона.

В частности, патрульные остановили автомобиль «ЗАЗ 110308» за нарушение правил дорожного движения. В ходе общения с 29-летним водителем полицейские заметили, что у него явные признаки алкогольного опьянения.

Чтобы полицейские «закрыли глаза» на правонарушения и не составляли на него административный протокол, мужчина начал предлагать им деньги. Правоохранители предупредили его об уголовной ответственности за подобные действия. Однако предупреждение он проигнорировал и предоставил средства в размере 10800 гривен.

Факт коррупционного действия задокументировала следственно-оперативная группа, которую вызвали на место происшествия полицейские.

По факту предоставления неправомерной выгоды следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Также полицейские составили административные протоколы водителя по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и ч. 5 ст. 121 (нарушение правил пользования ремнями безопасности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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