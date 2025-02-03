Судебные дела Марьинского райсуда передают в Апостоловский райсуд

С 3 февраля изменена территориальная подсудность судебных дел Марьинского районного суда Донецкой области.

Источник фото: mr.dn.court.gov.ua

Согласно решению Высшего совета правосудия от 21 января №96/0/15-25 с 3 февраля территориальная подсудность судебных дел Марьинского районного суда Донецкой области изменена путем их передачи в Апостоловский районный суд Днепропетровской области.

Таким образом, с 3 февраля Марьинский районный суд Донецкой области приостановил прием входящей корреспонденции.

Исковые заявления, административные иски, уголовные производства, материалы об административных правонарушениях и другие процессуальные документы, подсудность которых принадлежала Марьинскому районному суду Донецкой области, необходимо направлять в Апостоловский районный суд Днепропетровской области, указывают в суде.

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