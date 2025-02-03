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Верховный Суд рассмотрит дело о выезде мужчин за границу во время военного положения

14:54, 3 февраля 2025
Верховный Суд опубликовал обзор дел, переданных на рассмотрение Большой Палаты и кассационных судов.
Верховный Суд рассмотрит дело о выезде мужчин за границу во время военного положения
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Верховный Суд обнародовал перечень дел, которые переданы на рассмотрение Большой Палаты и судебных палат кассационных судов в период с 27 января по 2 февраля 2025 года.

Дело, переданное на рассмотрение БП ВС:

Определением КАС ВС от 16 января 2025 года на рассмотрение БП ВС передано дело для решения исключительной правовой проблемы по определению даты, с которой необходимо осуществить перерасчет судейского вознаграждения в соответствии с п. 24 разд. ХІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судов» судьи, который был избран в ВСУ бессрочно, не проходил квалификационного оценивания, не назначен судьей ВС по результатам конкурса.

Дело, переданное на рассмотрение судебной палаты по рассмотрению дел относительно избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан КАС ВС:

Определением КАС ВС от 27 января 2025 года на рассмотрение судебной палаты КАС ВС передано дело для отступления от вывода КАС ВС о том, что факт снятия с воинского учета на основании п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действующей до 18 мая 2024 года) не является основанием (в предусмотренных законом случаях) для выезда за границу лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в период действия на территории Украины военного положения.

Дело, переданное на рассмотрение судебной палаты для рассмотрения дел по земельным отношениям и права собственности КХС ВС:

Определением КХС ВС от 16 января 2025 года на рассмотрение судебной палаты КХС ВС передано дело для отступления от вывода КХС ВС о возможности признания договора аренды земельного участка недействительным без обязательного применения последствий недействительности сделки в виде возврата земельного участка в соответствующих правоотношениях.  

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Верховный Суд кассационный суд

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