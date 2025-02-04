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Метадон в продуктах — в Винницкой области осужденный наладил канал поставки наркотиков в колонию

08:48, 4 февраля 2025
Замаскированные в продуктах наркотические средства попадали к фигуранту через почтовые отправления.
Метадон в продуктах — в Винницкой области осужденный наладил канал поставки наркотиков в колонию
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В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении осужденному за сбыт метадона в месте лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

В частности, заключенный за грабеж совершил новое уголовное правонарушение во время отбывания наказания. За данное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что 38-летний заключенный одной из исправительных колоний Винницкой области наладил канал поставки наркотиков в учреждение. Замаскированные в продуктах наркотические средства попадали к фигуранту через почтовые отправления. В дальнейшем злоумышленник сбывал метадон среди отбывающих наказание.

Задокументировали противоправную деятельность оперативные работники Центрально-Западного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний и исправительной колонии.

По процессуальному руководству Винницкой областной прокуратуры, следователи областного главка сообщили правонарушителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, а также незаконный сбыт в месте лишения свободы наркотического средства по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

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Винница исправительная колония

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