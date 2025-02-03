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Во Львове будут судить застройщика, присвоившего более 22 миллионов гривен клиентов

18:12, 3 февраля 2025
Глава жилищно-строительного кооператива завладел деньгами будущих владельцев квартир в жилом доме, который так и не был построен.
Во Львове будут судить застройщика, присвоившего более 22 миллионов гривен клиентов
Иллюстративное фото
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Во Львове будут судить застройщика, завладевшего средствами клиентов на общую сумму более 22 миллионов гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Как установили правоохранители, глава жилищно-строительного кооператива завладел деньгами будущих владельцев квартир в жилом доме, который так и не был построен. В результате противозаконных действий застройщика своих средств лишились 29 человек.

Так, в 2020 году 38-летний житель Черновицкой области занял должность главы обслуживающего кооператива, созданного для строительства многоквартирного дома в городе Винники.

В частности, он заключал с гражданами договоры об уплате денежных взносов, которые должны были быть направлены на строительство объекта недвижимости и сдачи его в эксплуатацию, с последующей передачей оплаченных квартир в собственность членов кооператива.

Будущие владельцы оплачивали полную стоимость квартир, однако глава кооператива вместо того чтобы направлять полученные средства на строительство, частично присвоил их, а частично - растратил. Таким образом, 29 граждан, уплативших взносов на общую сумму более 22 миллионов гривен, остались без квартир и без денег.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.4, ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Максимальное наказание, угрожающее обвиняемому - лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

По решению суда с целью возмещения ущерба на имущество злоумышленника наложен арест.

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