Стало известно, по каким основаниям могут провести проверку по вопросам законодательства о труде

Каковы причины для внеплановых мер контроля в период военного положения.

Управление инспекционной деятельности Гоструда в Винницкой области рассказало, какие есть основания для проведения мер контроля по вопросам законодательства о труде.

В частности, внеплановые меры государственного надзора (контроля) в период действия военного положения осуществляются:

за обращением физического лица (физических лиц) о нарушении, повлекшем вред его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с добавлением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии);

по поручению премьер-министра Украины о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, которое оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защита окружающей природной среды и обеспечения безопасности государства;

наступление аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, что было связано с деятельностью предприятия, и т.п.

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