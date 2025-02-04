Сальвадор запропонував Дональду Трампу розмістити у своїх в'язницях засуджених зі США

Сальвадор запропонував США можливість передати частину своєї тюремної системи на аутсорсинг.

Джерело фото: Наїб Букеле / Х

Президент Сальвадору Наїб Букеле запропонував главі Білого дому Дональду Трампу прийняти у своїй країні засуджених злочинців зі США будь-якої національності, включно з американськими громадянами.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Ми запропонували Сполученим Штатам Америки можливість передати частину своєї тюремної системи на аутсорсинг. Ми готові приймати лише засуджених злочинців (включно із засудженими громадянами США) до нашої мега-в’язниці (CECOT) в обмін за певну плату», - написав Букеле.

За словами Букеле, ця плата була б відносно невеликою для США, але значною для Сальвадору.

Раніше ми писали, що через переповнені в'язниці Швеція хоче відправляти злочинців на покарання за кордон.

Джерело фото: Наїб Букеле / Х

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.