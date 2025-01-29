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Через переповнені в'язниці Швеція хоче відправляти злочинців на покарання за кордон

20:01, 29 січня 2025
Швеція веде переговори з іншими країнами про оренду приміщень у їхніх в’язницях.
Через переповнені в'язниці Швеція хоче відправляти злочинців на покарання за кордон
В'язниця в Швеції Джерело фото: Insider / The Horizon Sun
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Швеція розглядає варіант відправки злочинців відбувати покарання у в'язницях за кордон, оскільки країна намагається впоратися з напливом нових ув'язнених, викликаним хвилею бандитської злочинності. Про це заявила призначена урядом комісія, пише Reuters.

«Існує потреба працювати над новими рішеннями в рамках Служби в’язниць і пробації», — сказав міністр юстиції Гуннар Строммер, зазначивши, що Швеція вже веде переговори з іншими країнами про оренду приміщень у їхніх в’язницях.

Як вказується, Швеція страждає від бандитської злочинності, яка зросла за останні два десятиліття. Це призвело до того, що країна очолила рейтинг смертельних випадків збройного насильства на душу населення в Європі.

Хоча боротьба проти злочинності і досягла успіху, але це призвело до того, що було створене додаткове навантаження на пенітенціарну систему. Так, у 2023 році, останньому році, за який є дані, шведські суди винесли вироки про тюремне ув'язнення загальною тривалістю трохи менше 200 тисяч місяців, що на 25% більше, ніж у попередньому році.

В’язниці та в’язниці Швеції переповнені, і Служба в'язниць і пробації каже, що до 2033 року їй знадобиться близько 27 тисяч ліжок, в порівнянні з 11 тисячами сьогодні.

Голова комісії Маттіас Вальштедт зазначив, що немає жодних юридичних перешкод для Швеції в оренді в'язниць за кордоном, але пропозицію щодо цього має спершу прийняти парламент.

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в'язниця злочинець Швеція

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