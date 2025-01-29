Швеция ведет переговоры с другими странами об аренде помещений в их тюрьмах.

Тюрьма в Швеции

Швеция рассматривает вариант отправки преступников отбывать наказание в тюрьмах за границу, поскольку страна пытается справиться с наплывом новых заключенных, вызванным волной бандитской преступности. Об этом заявила назначенная правительством комиссия, пишет Reuters.

«Существует необходимость работать над новыми решениями в рамках Службы тюрем и пробации», - сказал министр юстиции Гуннар Строммер, отметив, что Швеция уже ведет переговоры с другими странами об аренде помещений в их тюрьмах.

Как указывается, Швеция страдает от возросшей за последние два десятилетия бандитской преступности. Это привело к тому, что страна возглавила рейтинг смертельных случаев вооруженного насилия на душу населения в Европе.

Хотя борьба против преступности и добилась успеха, но это привело к тому, что была создана дополнительная нагрузка на пенитенциарную систему.

Так, в 2023 году, в последнем году, за который есть данные, шведские суды вынесли приговоры о тюремном заключении общей продолжительностью чуть менее 200 тысяч месяцев, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

Тюрьмы и тюрьмы Швеции переполнены, и Служба тюрем и пробации говорит, что к 2033 году ей понадобится около 27 тысяч коек по сравнению с 11 тысячами сегодня.

Председатель комиссии Маттиас Вальштедт отметил, что нет никаких юридических препятствий для Швеции в аренде тюрем за границей, но предложение по этому поводу должен сначала принять парламент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.