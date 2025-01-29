Апелляционный суд пересмотрел приговор обвиняемой, обманувшей пенсионерку по схеме «ваш родственник в беде»

37-летняя жительница Днепра оспорила приговор за мошенничество.

Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе приговор горрайонного суда 37-летней жительнице Днепра, которая обманом завладела 4 000 долларов. Вместе с сообщниками она обманула одинокую пенсионерку, сообщает пресс-служба суда.

Місцевий суд визнав її винною у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України), та призначив покарання – 3 роки 6 місяців позбавлення волі.

Як встановив суд, увечері 13 вересня 2023 року на стаціонарний телефон 83-річної хмельничанки подзвонила жінка, яка вдала її опікунку. Сказала, що потрапила у ДТП і їй потрібні гроші на лікування.

Після цієї розмови до пенсіонерки знову подзвонили: чоловік представився лікарем, запевнив, що її опікунка справді потребує невідкладної медичної допомоги. Розпитав, яку суму вона може дати, й сказав, щоб передала гроші жінкою, яка незабаром підійде до неї додому.

За грошима прийшла 37-річна мешканка Дніпра, що винаймала квартиру у Хмельницькому. Пенсіонерка під розписку передала їй 4 000 доларів США, які, вважала, підуть на лікування постраждалої в аварії опікунки. Підозрювану поліція затримала того ж дня.

8 лютого 2024 року Хмельницький міськрайонний суд ухвалив їй обвинувальний вирок, яким засудив до 3 з половиною років ув’язнення.

Обвинувачена подала апеляційну скаргу на вирок. Доведеність своєї вини та правильність кваліфікації дій не оспорювала, а от покарання вважала занадто суворим, тому просила звільнити її від його відбування з випробуванням на іспитовий строк.

За результатами апеляційного розгляду провадження колегія суддів ХАС підтвердила законність призначеного апелянтці покарання.

Зауважила, суд першої інстанції взяв до уваги, що вона вчинила нетяжке кримінальне правопорушення, визнала вину та щиро розкаялася, обставину, що обтяжує покарання – вчинення правопорушення щодо особи похилого віку, досудову доповідь органу пробації, у якій ідеться про дуже високий ризик вчинення повторних злочинів та небезпеку для суспільства (це її 14 судимість за злочини проти власності).

«Місцевий суд, враховуючи суспільну небезпечність кримінального правопорушення, вчиненого обвинуваченою, яка неодноразово судима за злочини проти власності, з попередніх численних судимостей жодних висновків не зробила, а продовжує вчиняти нові, умисні правопорушення, в тому числі під час іспитового строку, беручи до уваги систематичність вчинення кримінально карних діянь, правильно призначив їй покарання у виді позбавлення волі реально ближче до мінімального розміру», – констатував апеляційний суд та залишив апеляційну скаргу обвинуваченої без задоволення.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/29068/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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