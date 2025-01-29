Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Апеляційний суд переглянув вирок обвинуваченій, яка ошукала пенсіонерку за схемою «ваш родич у біді»

19:49, 29 січня 2025
37-річна мешканка Дніпра оскаржила вирок за шахрайство.
Апеляційний суд переглянув вирок обвинуваченій, яка ошукала пенсіонерку за схемою «ваш родич у біді»
Фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок міськрайонного суду 37-річній жительці Дніпра, яка обманом заволоділа 4 000 доларів. Разом зі спільниками вона ошукала одиноку пенсіонерку, повідомляє пресслужба суду. 

Місцевий суд визнав її винною у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України), та призначив покарання – 3 роки 6 місяців позбавлення волі.

Як встановив суд, увечері 13 вересня 2023 року на стаціонарний телефон 83-річної хмельничанки подзвонила жінка, яка вдала її опікунку. Сказала, що потрапила у ДТП і їй потрібні гроші на лікування.

Після цієї розмови до пенсіонерки знову подзвонили: чоловік представився лікарем, запевнив, що її опікунка справді потребує невідкладної медичної допомоги. Розпитав, яку суму вона може дати, й сказав, щоб передала гроші жінкою, яка незабаром підійде до неї додому.   

За грошима прийшла 37-річна мешканка Дніпра, що винаймала квартиру у Хмельницькому. Пенсіонерка під розписку передала їй 4 000 доларів США, які, вважала, підуть на лікування постраждалої в аварії опікунки. Підозрювану поліція затримала того ж дня.

8 лютого 2024 року Хмельницький міськрайонний суд ухвалив їй обвинувальний вирок, яким засудив до 3 з половиною років ув’язнення.

Обвинувачена подала апеляційну скаргу на вирок. Доведеність своєї вини та правильність кваліфікації дій не оспорювала, а от покарання вважала занадто суворим, тому просила звільнити її від його відбування з випробуванням на іспитовий строк.

За результатами апеляційного розгляду провадження колегія суддів ХАС підтвердила законність призначеного апелянтці покарання.

Зауважила, суд першої інстанції взяв до уваги, що вона вчинила нетяжке кримінальне правопорушення, визнала вину та щиро розкаялася, обставину, що обтяжує покарання – вчинення правопорушення щодо особи похилого віку, досудову доповідь органу пробації, у якій ідеться про дуже високий ризик вчинення повторних злочинів та небезпеку для суспільства (це її 14 судимість за злочини проти власності).

«Місцевий суд, враховуючи суспільну небезпечність кримінального правопорушення, вчиненого обвинуваченою, яка неодноразово судима за злочини проти власності, з попередніх численних судимостей жодних висновків не зробила, а продовжує вчиняти нові, умисні правопорушення, в тому числі під час іспитового строку, беручи до уваги систематичність вчинення кримінально карних діянь, правильно призначив їй покарання у виді позбавлення волі реально ближче до мінімального розміру», – констатував апеляційний суд та залишив апеляційну скаргу обвинуваченої без задоволення.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/29068/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд шахрай Хмельницький апеляція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ілон Маск запропонував розглянути питання можливості звільнення суддів, які виносять несправедливі вироки

Відповідний допис очільник DOGE Ілон Маск зробив в зв’язку з наміром судді з Чикаго звільнити члена венесуельської банди.

Рішення судді Лорен Аліхан стосується блокування можливості призупинити гранти від США, виплати за якими вже здійснюються – текст наказу

Став відомий зміст наказу судді окружного суду Лорен Аліхан стосовно блокування виконання меморандуму Бюджетного управління Білого дому, виданого на виконання указу Дональда Трампа.

Призначено нового заступника керівника Секретаріату ВККС

Павло Кулик, якій раніше працював у НАЗК, буде відповідати за питання цифровізації Комісії.

Військовозобов’язаний може не з’являтися за повісткою на проходження медогляду, якщо сам у строк подав електронний запит на проходження ВЛК – Кабмін вніс зміни

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку на проходження медогляду і в межах строку подав запит про електронне направлення на ВЛК, він може не з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для проходження медогляду – зміни до постанови.

ЄС може розпочати переговори про вступ України до березня – з розділу стосовно правосуддя і основоположних прав

Вже до березня ЄС може розпочати роботу з Києвом над переговорними розділами про судоустрій та основні права, правосуддя і функціонування демократичних інститутів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип’юк
    Галина Пилип’юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду