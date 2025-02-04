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Сенат затвердив Кріса Райта міністром енергетики США

10:36, 4 лютого 2025
Райт пообіцяв продовжувати енергетичну стратегію розвитку усіх можливих джерел енергії.
Сенат затвердив Кріса Райта міністром енергетики США
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Сенат затвердив Кріса Райта міністром енергетики США. Затвердження відбулося 59 голосами проти 38. Про це повідомляє Рolitico.

Райт пообіцяв продовжувати енергетичну стратегію розвитку усіх можливих джерел енергії.

«Єдиний спосіб знизити ціну на критично важливий товар — це збільшити пропозицію», — сказав Райт законодавцям на слуханнях щодо його затвердження минулого місяця.

«Я на 100% відданий розвитку нашої електромережі та виробництва енергії і усуненню тих бар'єрів, які стоять на цьому шляху», — вказав він.

Під час слухань Райт детально описав три пріоритети на посаді міністра енергетики у разі затвердження: вивільнення американської енергії вдома та за кордоном для «відновлення енергетичного домінування», пошук інновацій і технологічних проривів і скорочення бюрократії для енергетичних та інфраструктурних проєктів.

Bloomberg розповідало, що Райт є головним виконавчим директором Liberty Energy Inc. - компанії з надання послуг із гідророзриву пластів нафти та природного газу в штаті Колорадо та не має досвіду роботи у Вашингтоні.

Після затвердження на посаді Райт пообіцяв відмовитися від часток і акцій і залишити свої посади в компаніях Liberty Energy, Oklo та EMX Royalty.

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