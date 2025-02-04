НАБУ хоче створити реєстр майна, яке потребує релокації з прифронтових територій

Одне із розслідувань НАБУ і САП про хабар у 500 тисяч доларів, пов’язане з вивезенням гірничого обладнання, і воно виявило низку прогалин у врегулюванні питань релокації.

Національне антикорупційне бюро звернулось до Кабінету Міністрів із пропозиціями, які допоможуть уникнути втрати дороговартісного державного майна, зокрема шахтного обладнання у прифронтових районах.

Там пояснили, що одне із розслідувань НАБУ і САП про хабар у 500 тисяч доларів США, пов’язане з вивезенням гірничого обладнання, і воно виявило низку прогалин у врегулюванні питань релокації. Таким чином, це створює ризики не лише для майна, а й сприяє корупційним схемам, вказують у Національному антикорупційному бюро.

Щоб захистити державні активи, НАБУ відповідними рекомендаціями пропонує Уряду таке:

Оцінити ризики втрати майна.

Створити реєстри майна, яке потребує релокації.

Завчасно підготувати маршрути, графіки та ресурси для переміщення.

Спростити передачу релокованого майна між держпідприємствами.

Удосконалити законодавство для визначення джерел фінансування та розподілу відповідальності.

«Ці дії допоможуть уникнути втрат через бойові дії чи окупацію. А також попередить корупційні схеми», - упевнені там.

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