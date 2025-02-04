НАБУ хоче створити реєстр майна, яке потребує релокації з прифронтових територій

Національне антикорупційне бюро звернулось до Кабінету Міністрів із пропозиціями, які допоможуть уникнути втрати дороговартісного державного майна, зокрема шахтного обладнання у прифронтових районах.
Там пояснили, що одне із розслідувань НАБУ і САП про хабар у 500 тисяч доларів США, пов’язане з вивезенням гірничого обладнання, і воно виявило низку прогалин у врегулюванні питань релокації. Таким чином, це створює ризики не лише для майна, а й сприяє корупційним схемам, вказують у Національному антикорупційному бюро.
Щоб захистити державні активи, НАБУ відповідними рекомендаціями пропонує Уряду таке:
«Ці дії допоможуть уникнути втрат через бойові дії чи окупацію. А також попередить корупційні схеми», - упевнені там.
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