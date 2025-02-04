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НАБУ хочет создать реестр имущества, нуждающегося в релокации с прифронтовых территорий

15:44, 4 февраля 2025
Одно из расследований НАБУ и САП о взятке в 500 тысяч долларов, связанное с вывозом горного оборудования, и оно выявило ряд пробелов по урегулированию вопросов релокации.
НАБУ хочет создать реестр имущества, нуждающегося в релокации с прифронтовых территорий
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Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Кабинет Министров с предложениями, которые помогут избежать потери дорогостоящего государственного имущества, в частности, шахтного оборудования в прифронтовых районах.

Там объяснили, что одно из расследований НАБУ и САП о взятке в 500 тысяч долларов США, связанное с вывозом горного оборудования, и оно выявило ряд пробелов по урегулированию вопросов релокации. Таким образом, это создает риски не только имуществу, но и способствует коррупционным схемам, указывают в Национальном антикоррупционном бюро.

Чтобы защитить государственные активы, НАБУ соответствующими рекомендациями предлагает правительству следующее:

  • Оценить риски утраты имущества.
  • Создать реестры имущества, требующего релокации.
  • Заранее подготовить маршруты, графики и ресурсы для перемещения.
  • Упростить передачу релоцированного имущества между госпредприятиями.
  • Усовершенствовать законодательство для определения источников финансирования и распределения ответственности.

«Эти действия помогут избежать потерь из-за боевых действий или оккупации. А также предупредит коррупционные схемы», – уверены там.

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НАБУ САП Кабинет Министров Украины

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