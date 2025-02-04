Райт пообещал продолжать энергетическую стратегию развития всех возможных источников энергии.

Сенат утвердил Криса Райта министром энергетики США. Утверждение состоялось 59 голосами против 38. Об этом сообщает Рolitico.

Райт пообещал продолжать энергетическую стратегию развития всех возможных источников энергии.

«Единственный способ снизить цену на критически важный товар – это увеличить предложение», – сказал Райт законодателям на слушаниях по его утверждению в прошлом месяце.

«Я на 100% предан развитию нашей электросети и производству энергии, и устранению тех барьеров, которые стоят на этом пути», — указал он.

В ходе слушаний Райт подробно описал три приоритета в должности министра энергетики в случае утверждения: высвобождения американской энергии дома и за рубежом для «восстановления энергетического доминирования», поиска инноваций и технологических прорывов и сокращения бюрократии для энергетических и инфраструктурных проектов.

Bloomberg рассказывал, что Райт является основным исполнительным директором Liberty Energy Inc. - компании по предоставлению услуг гидроразрыва пластов нефти и природного газа в штате Колорадо и не имеет опыта работы в Вашингтоне.

После утверждения на должности Райт пообещал отказаться от долей и акций и оставить свои должности в компаниях Liberty Energy, Oklo и EMX Royalty.

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