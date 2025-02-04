Сальвадор предложил Дональду Трампу разместить в своих тюрьмах осужденных из США

Сальвадор предложил США возможность передать часть своей тюремной системы на аутсорсинг.

Источник фото: Наиб Букеле / ​​Х

Президент Сальвадора Наиб Букеле предложил главе Белого дома Дональду Трампу принять в своей стране осужденных преступников из США любой национальности, включая американских граждан.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Мы предложили Соединенным Штатам Америки возможность передать часть своей тюремной системы на аутсорсинг. Мы готовы принимать только осужденных преступников (включая осужденных граждан США) в нашу мега-тюрьму (CECOT) в обмен за определенную плату», - написал Букеле.

По словам Букеле, эта плата была бы относительно небольшой для США, но значительной для Сальвадора.

Раньше мы писали, что из-за переполненных тюрьм Швеция хочет отправлять преступников на наказание за границу.

Источник фото: Наиб Букеле / ​​Х

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