Ракетний удар по Ізюму — поранено трьох співробітників ДВС Мінʼюсту в Харківській області

Ворог завдав ракетного удару по будівлі міської ради у Ізюмі.

Фото: Мін’юст

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У вівторок, 4 лютого, Росія завдала удару балістичною ракетою по центру Ізюма на Харківщині.

Міністерство юстиції України повідомило, що в результаті ворожого обстрілу частково зруйновано офіс Ізюмського відділу Державної виконавчої служби в Ізюмському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Мін’юсту.

«В момент влучання в офісі перебувало 8 працівників ДВС. Троє отримали поранення, решта не постраждали. Вживаються заходи із відновлення роботи відділення», - сказано у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі триває рятувальна операція.

«Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким», - заявив Глава держави.

Фото: Мін’юст

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