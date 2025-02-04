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Публічно ображав військових — полтавський фітнес-тренер Роман Заволока отримав тюремний строк

16:02, 4 лютого 2025
Полтавського фітнес-тренера і блогера, який ображав військових, засудили до 6 років ув’язнення.
Публічно ображав військових — полтавський фітнес-тренер Роман Заволока отримав тюремний строк
Фото: Суспільне Полтава
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У Полтаві призначили покарання фітнес-тренеру та блогеру за образи військових та напад на правоохоронця. Мова йде про Романа Заволоку.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, його визнано винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ, умисному заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень, виготовленні та поширенні матеріалів, які містять образу честі й гідності військовослужбовців, а також запереченні збройної агресії РФ.

Було доведено, що влітку 2023 року чоловік неодноразово мав конфлікти з працівниками ТЦК. 

Також він у зневажливій формі з використанням нецензурної лексики ображав військових, які виконували службові обов’язки. Полтавець знімав свої дії на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії РФ. 

Романа Заволоку засудили до 6 років за ґратами з конфіскацією половини майна. Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Як писала «Судово-юридична газета», у 2023 році у Полтаві Роман Заволока облаяв і плюнув у представників ТЦК, які хотіли виписати йому повістку, а потім відео з цим виклав у мережу. 

Пізніше його затримали та відправили до СІЗО. 

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