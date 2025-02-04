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Публично обижал военных — полтавский фитнес-тренер Роман Заволока получил тюремный срок

16:02, 4 февраля 2025
Полтавского фитнес-тренера и блогера, оскорблявшего военных, приговорили к 6 годам заключения.
Публично обижал военных — полтавский фитнес-тренер Роман Заволока получил тюремный срок
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В Полтаве назначили наказание фитнес-тренеру и блогеру за оскорбления военных и нападение на полицейского. Речь идет о Романе Заволоке.

Как сообщает Офис Генпрокурора, он признан виновным в препятствовании деятельности ВСУ, преднамеренном причинении полицейскому телесных повреждений, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащих, а также отрицании вооруженной агрессии РФ.

Было доказано, что летом 2023 мужчина неоднократно имел конфликты с работниками ТЦК.

Также он в пренебрежительной форме с использованием нецензурной лексики оскорблял военнослужащих, выполнявших служебные обязанности. Полтавчанин снимал свои действия на камеру. Впоследствии эти видео с унизительными комментариями он публиковал в соцсетях, в то же время отрицая факт вооруженной агрессии РФ.

Романа Заволоку приговорили к 6 годам за решеткой с конфискацией половины имущества. Свою вину осужденный не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в 2023 году в Полтаве Роман Заволока обругал и плюнул у представителей ТЦК, которые хотели выписать ему повестку, а затем видео с этим выложил в сеть.

Позже его задержали и отправили в СИЗО.

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