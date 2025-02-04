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Владелец легковушки просил суд взыскать ущерб с владельца микроавтобуса, открытая дверь которого повредила его автомобиль — что решил суд

19:38, 4 февраля 2025
Коллегия судей не нашла надлежащих доказательств повреждения автомобиля при открытии дверей микроавтобуса.
Владелец легковушки просил суд взыскать ущерб с владельца микроавтобуса, открытая дверь которого повредила его автомобиль — что решил суд
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Владелец Chevrolet Lacetti обратился в суд с просьбой взыскать в его пользу материальный и моральный ущерб с владельца Volkswagen LT 35 за повреждение его автомобиля. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

За його словами, у березні минулого року власник мікроавтобуса «Volkswagen LT 35» припаркувався на прибудинковій території у непозначеному дорожньою розміткою місці, чим частково створив перешкоди в заїзді/виїзді через автоматичні ворота.

Удень 11 березня син позивача, котрий був за кермом Chevrolet Lacetti, саме зупинився перед зачиненими воротами, як почув удар у ліве заднє крило автомобіля. У вітрове скло побачив, що об авто вдарилися задні двері мікроавтобуса, коли відчинилися.

Легковик отримав пошкодження, які судовий експерт оцінив у 12 640 гривень. Оскільки відповідач (власник мікроавтобуса) свою вину заперечив, відмовився відшкодовувати завдані збитки, то позивач просив суд стягнути з нього 12 640 грн матеріальної та 10 000 грн моральної шкоди й 15000 грн судових витрат.  

Хмельницький міськрайонний суд відмовив у позові. З проханням скасувати його рішення та задовольнити позовні вимоги власник легкового авта звернувся до апеляційного суду.

В апеляційній скарзі зазначив, що місцевий суд безпідставно відхилив висновок судового експерта як доказ розміру матеріального збитку, не забезпечив змагальності в справі, не дослідив всі обставини події, не взяв до уваги ряд доказів, тому ухвалив незаконне рішення.

Апеляційний суд зауважив, що умовами настання цивільно-правової відповідальності є завдання шкоди неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю, причинний зв`язок між цими діями (бездіяльністю) і шкодою та вина заподіювача.

Як встановив суд, син позивача, що кермував легковиком на момент події, 13 березня звертався до патрульної поліції із заявою, в якій просив притягнути до адмінвідповідальності власника Volkswagen LT 35 за ст. 124 КУпАП.

Патрульні передали звернення для перевірки до райуправління поліції, оскільки на відео з камери зовнішнього спостереження зафіксовано момент пошкодження Chevrolet Lacetti під час відкривання задніх дверей мікроавтобуса. При цьому транспортні засоби не рухалися.

Після перевірки звернення у поліції констатували, що за фактом пошкодження автомобіля вбачаються ознаки цивільно-правових відносин.

На думку апеляційного суду, у матеріалах справи немає належних та допустимих доказів того, що саме внаслідок дій або бездіяльності власника мікроавтобуса було пошкоджено майно позивача.

Колегія суддів також погодилася з місцевим судом щодо визнання висновку судового експерта, який надав позивач на підтвердження розміру матеріальної шкоди, неналежним та недопустимим доказом: у документі не зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та те, що висновок підготовлено для подання до суду.

«Сам факт огляду автомобіля через тривалий час (три місяці) ставить під сумнів достовірність пошкоджень, які зафіксовані в Акті огляду колісного транспортного засобу марки Chevrolet Lacetti», – зауважив апеляційний суд.

Відтак ХАС відхилив доводи апеляційної скарги, а рішення суду першої інстанції залишив без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/18761/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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