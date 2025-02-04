Ракетный удар по Изюму — ранены трое сотрудников ГИС Минюста в Харьковской области

Враг нанес ракетный удар по зданию городского совета в Изюме.

Фото: Минюст

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 4 февраля, Россия нанесла удар баллистической ракетой по центру Изюма в Харьковской области.

Министерство юстиции сообщило, что в результате вражеского обстрела частично разрушен офис Изюмского отдела Государственной исполнительной службы в Изюмском районе Харьковской области Восточного межрегионального управления Минюста.

«В момент попадания в офис находилось 8 работников ГИС. Трое получили ранения, остальные не пострадали. Принимаются меры по возобновлению работы отделения», - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время идет спасательная операция.

«Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета. По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие – 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», - заявил Глава государства.

Фото: Минюст

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.