Верховна Рада відкрила 13-ту сесію з провалу проектів постанов про порядок денний сесії та план законопроектної роботи

У народних обранців не вистачило голосів, щоб прийняти порядок денний сесії і план законопроектної роботи – відкрилася 13-та сесія парламенту.

Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада 4 лютого відкрила 13-ту сесію. Спочатку зареєструвалося 226 народних депутатів.

Після початку роботи було поставлено на голосування проекти постанов про План законопроектної роботи Парламенту на 2025 рік №12465 та про Порядок денний тринадцятої сесії парламенту дев'ятого скликання №12466.

Однак депутатам не вистачило голосів на їх підтримку. «За» проголосувало лише 215 народних обранців.

Потім на голосування було поставлено законопроект про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України №0300.

Депутати, зокрема, член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський зазначив про важливість її ратифікації в нинішніх умовах, коли певна частка фінансування від США була призупинена. Законопроект було підтримано. «За» 245 голосів.

Автор: Наталя Мамченко

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