Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Верховна Рада відкрила 13-ту сесію з провалу проектів постанов про порядок денний сесії та план законопроектної роботи

13:24, 4 лютого 2025
У народних обранців не вистачило голосів, щоб прийняти порядок денний сесії і план законопроектної роботи – відкрилася 13-та сесія парламенту.
Верховна Рада відкрила 13-ту сесію з провалу проектів постанов про порядок денний сесії та план законопроектної роботи
Фото: Ярослав Железняк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 4 лютого відкрила 13-ту сесію. Спочатку зареєструвалося 226 народних депутатів.

Після початку роботи було поставлено на голосування проекти постанов про План законопроектної роботи Парламенту на 2025 рік №12465 та про Порядок денний тринадцятої сесії парламенту дев'ятого скликання №12466.

Однак депутатам не вистачило голосів на їх підтримку. «За» проголосувало лише 215 народних обранців.

Потім на голосування було поставлено законопроект про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України №0300.

Депутати, зокрема, член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський зазначив про важливість її ратифікації в нинішніх умовах, коли певна частка фінансування від США була призупинена. Законопроект було підтримано. «За» 245 голосів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Верховна Рада України Парламент

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати розблокували підписання закону про скасування Господарського кодексу

Постанови, якими пропонувалося скасувати голосування за закон 6013, яким скасовується Господарський кодекс, були поставлені на голосування в напівпустому пленарному залі.

Верховна Рада відкрила 13-ту сесію з провалу проектів постанов про порядок денний сесії та план законопроектної роботи

У народних обранців не вистачило голосів, щоб прийняти порядок денний сесії і план законопроектної роботи – відкрилася 13-та сесія парламенту.

Ілон Маск має офіційний статус спеціального державного службовця – CNN

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Ілон Маск безпосередньо не має контролю над платіжною системою США, але його команда DOGE за допомогою доступу зможе проаналізувати платежі.

Реформа української прокуратури на паузі — Державний департамент США заблокував фінансування

Атестацію прокурорів та процес оптимізації органів прокуратури поки що фінансувати не будуть, як і різноманітні робочі групи та допомогу експертів.

Нацполіція зможе забезпечувати привід і застосовувати заходи фізичного впливу до посадовців, які ігнорують засідання слідчих комісій Верховної Ради

Законопроект про привід Нацполіцією посадових та службових осіб на засідання слідчих комісій Верховної Ради рекомендовано до прийняття в цілому.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва