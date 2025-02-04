Верховная Рада открыла 13-ю сессию с провала проектов постановлений о повестке дня сессии и плане законопроектной работы

У народных избранников не хватило голосов, чтобы принять повестку дня сессии и план законопроектной работы – открылась 13-я сессия парламента.

Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада 4 февраля открыла 13-ю сессию.

После начала работы были поставлены на голосование проекты постановлений о Плане законопроектной работы Парламента на 2025 год №12465 и о Повестке дня тринадцатой сессии парламента девятого созыва №12466.

Однако депутатам не хватило голосов в их поддержку.

Затем на голосование был поставлен законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по официальной кредитной поддержке развития оборонных возможностей Украины №0300.

Депутаты, в частности, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил важность ее ратификации в нынешних условиях, когда определенная доля финансирования от США была приостановлена.

Автор: Наталя Мамченко

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