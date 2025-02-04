В Верховном Суде объяснили, что может служить предпосылкой для обращения в суд за установлением земельного сервитута

В КХС ВС указали, что установление земельного сервитута в судебном порядке возможно только после принятия истцом действий по его установлению и недостижению об этом согласия между сторонами, что подтверждается соответствующими доказательствами.

Предпосылкой обращения в суд за установлением сервитута должно быть доказательство совершения действий по установлению сервитута и недостижение согласия об этом между сторонами. Если же до обращения в суд не совершались действия по установлению сервитута по договоренности сторон (в частности, отсутствует обращение к другой стороне с предложением о заключении договора об установлении сервитута), то у суда нет оснований для удовлетворения соответствующих требований в связи с отсутствием у истца права требовать установления сервитута по решению суда.

К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда. Постановление КГС ВС от 5 ноября 2024 года по делу № 923/898/21.

У справі, що переглядалася касаційним судом, позивач просив установити на його користь строковий платний сервітут шляхом надання йому та його контрагентам щоденного цілодобового права проходу та проїзду транспортними засобами через частину земельної ділянки, що належить на праві оренди відповідачу, до будівлі, яка знаходиться у їхній спільній частковій власності.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, обґрунтувавши відмову відсутністю доказів звернення позивача з пропозицією про встановлення сервітуту. При цьому суди надали оцінку його доводам про те, що відповідну пропозицію здійснював відповідач, однак, за їхніми висновками, запропонований ним проєкт договору про надання послуг не може вважатися пропозицією укласти договір сервітуту, оскільки має зовсім інший предмет регулювання.

КГС ВС звернув увагу, що Верховний Суд неодноразово висловлював висновок про те, що земельний сервітут може бути встановлений судом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту, у разі недосягнення домовленості між цією особою та власником (володільцем) земельної ділянки. Умовою встановлення є неможливість задоволення такої потреби в інший спосіб, тобто якщо власник земельної ділянки відмовляється укласти угоду про встановлення земельного сервітуту або сторони не можуть дійти згоди про його умови.

Отже, передумовою звернення до суду за встановленням сервітуту повинен бути доказ вчинення дій щодо встановлення сервітуту та недосягнення про це згоди між сторонами. Якщо до звернення до суду особа не вчиняла дій щодо встановлення сервітуту за домовленістю сторін (зокрема не звернулася до іншої сторони з пропозицією про укладення договору про встановлення сервітуту), то в суду немає підстав для задоволення відповідних вимог у зв’язку з відсутністю в цієї особи права вимагати встановлення сервітуту за рішенням суду.

Ураховуючи, що під час судового розгляду попередніми інстанціями встановлені обставини справи, які не дають підстави вважати, що будь-якою стороною висловлювалася пропозиція про укладення саме договору про встановлення сервітуту, КГС ВС залишив ухвалені ними судові рішення без змін.

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