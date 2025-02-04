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Американские ученые обнаружили увеличение уровня микропластика в человеческом мозге

21:27, 4 февраля 2025
Уровень микропластика в мозге оказывается больше, чем в почках и печени.
Американские ученые обнаружили увеличение уровня микропластика в человеческом мозге
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Американские учёные обнаружили увеличение уровня микропластика в человеческом мозге. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследования ученых из Университета Нью-Мексико в США.

Как показало исследование, частицы микропластика, иногда меньше ширины человеческого волоса, в 2024 году встречались в образцах мозга умерших людей в больших концентрациях, чем в 2016 году.

«На концентрацию пластика в тканях этих умерших не влияли возраст, пол, раса, этническая принадлежность или причина смерти», - отметили ученые.

По словам ученых, уровень микропластика в человеческом мозге оказывается больше, чем в почках и печени.

Сравнивая свои выводы с результатами предыдущих исследований, ученые обнаружили, что последние образцы человеческого мозга имели большую концентрацию пластиковых частиц, чем в 1997-2013 годах.

При этом ученые отметили более высокие концентрации частиц микропластика в тканях мозга 12 человек с документально подтвержденным диагнозом «деменция».

В то же время, отмечается, что новые результаты исследования не устанавливают причинно-следственную связь между частицами пластика и влиянием на здоровье человека.

«Это исследование дает убедительные доказательства повсеместного присутствия микропластика и нанопластика в тканях человека, подчеркивая тревожную тенденцию увеличения их концентрации со временем, особенно в мозге», — отметил профессор Школы биологических наук Королевского университета в Белфасте Гарри Гардиман.

Он добавил, что ассоциация высшей концентрации пластика в мозге людей с деменцией свидетельствует о потенциальной связи, требующей срочного дальнейшего исследования.

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