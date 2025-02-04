Рівень мікропластику в мозку виявляється більшим, ніж у нирках і печінці.

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Американські вчені виявили збільшення рівня мікропластику в людському мозку. Про це повідомляє The Independent із посиланням на дослідження науковців з Університету Нью-Мексико в США.

Як показало дослідження, частинки мікропластику, іноді менші за ширину людської волосини, у 2024 році зустрічалися у зразках мозку померлих людей у більших концентраціях, ніж у 2016 році.

«На концентрацію пластику в тканинах цих померлих не впливали вік, стать, раса, етнічна належність або причина смерті», — зазначили вчені.

За словами науковців, рівень мікропластику в людському мозку виявляється більшим, ніж у нирках і печінці.

Порівнюючи свої висновки з результатами попередніх досліджень, науковці виявили, що останні зразки людського мозку мали більшу концентрацію пластикових частинок, ніж зразки у 1997-2013 роках.

При цьому вчені відзначили вищі концентрації частинок мікропластику в тканинах мозку 12 осіб із документально підтвердженим діагнозом «деменція».

Водночас зазначається, що нові результати дослідження не встановлюють причинно-наслідковий зв’язок між частинками пластику та впливом на здоров’я людини.

«Це дослідження надає переконливі докази повсюдної присутності мікропластику та нанопластику в тканинах людини, підкреслюючи тривожну тенденцію збільшення їхньої концентрації з часом, особливо в мозку», — зазначив професор Школи біологічних наук Королівського університету в Белфасті Гарі Гардіман.

Він додав, що асоціація вищої концентрації пластику в мозку людей із деменцією свідчить про потенційний зв’язок, який вимагає термінового подальшого дослідження.

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