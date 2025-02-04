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На Житомирщині судили водія, який вчинив ДТП з постраждалим після того, як випив пів літра коньяку

20:51, 4 лютого 2025
Водій у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем, не надав перевагу зустрічному транспортному засобу під час маневру, що спричинило ДТП.
На Житомирщині судили водія, який вчинив ДТП з постраждалим після того, як випив пів літра коньяку
Фото: поліція
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок, яким визнав 40-річного місцевого жителя винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Чоловік отримав покарання  у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 4 роки.

Встановлено, що аварія за участю обвинуваченого сталася у серпні минулого року по вулиці Богданівській у м. Бердичеві.

Керуючи «ВАЗ 21013», чоловік проявив безпечність та неуважність, не стежив за дорожньою обстановкою та її зміною, виконуючи маневр лівого повороту до паркування магазину, не надав перевагу в русі зустрічному транспортному засобу та допустив зіткнення з автомобілем «Hyundai Tucson».

Унаслідок ДТП пасажир «хюндаю»  отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості. На момент аварії водій перебував у стані сп′яніння: у його крові виявлено майже 3 проміле алкоголю.

У судовому засіданні він повністю визнав свою вину, повідомив,  що не помітив зустрічного  автомобіля та зізнався, що перед тим, як сісти за кермо, випив пів літра коньяку. Вина обвинуваченого також повністю доведена наданими суду доказами.

Призначаючи вид та міру покарання, суд, серед іншого, врахував, що обвинувачений скоїв злочин, який належить до нетяжких, раніше не судимий, визнав свою вину та критично ставиться до вчиненого.

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений (справа № 274/7696/24).

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