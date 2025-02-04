В Житомирской области судили водителя, который совершил ДТП с пострадавшим после того, как выпил пол литра коньяка

Водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, не отдал предпочтение встречному транспортному средству во время маневра, что повлекло за собой ДТП.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор, которым признал 40-летнего местного жителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к травмам потерпевшего средней тяжести. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с лишением права управлять транспортными средствами сроком 4 года.

Установлено, что авария с участием обвиняемого произошла в августе прошлого года на улице Богдановской в ​​г. Бердичев.

Управляя «ВАЗ 21013», мужчина проявил безопасность и невнимательность, не следил за дорожной обстановкой и ее изменением, выполняя маневр левого поворота к парковке магазина, не предпочел двигаться встречному транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем «Hyundai Tucson».

В результате ДТП пассажир «хюндая» получил телесные повреждения средней степени тяжести. В момент аварии водитель находился в состоянии опьянения: в его крови обнаружено почти 3 промилле алкоголя.

В судебном заседании он полностью признал свою вину, сообщил, что не заметил встречный автомобиль и признался, что перед тем, как сесть за руль, выпил пол литра коньяка. Вина обвиняемого также полностью доказана предоставленными суду доказательствами.

Назначая вид и меру наказания, суд, среди прочего, учел, что обвиняемый совершил преступление, относящееся к нетяжким, ранее не судим, признал свою вину и критически относится к совершенному.

Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен (дело № 274/7696/24).

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