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Суд переглянув справу про батьківство загиблого військовослужбовця — на рішення вплинула ДНК-експертиза

13:01, 4 лютого 2025
В апелянтки було відібрано біологічні матеріали та проведено ДНК-експертизу, яка підтвердила кровне споріднення між нею та загиблим бійцем.
Суд переглянув справу про батьківство загиблого військовослужбовця — на рішення вплинула ДНК-експертиза
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Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу, подану представницею апелянтки у грудні 2024 року на рішення місцевого суду, ухваленого в лютому 2008 року, яким задоволено позов, як з’ясувалося пізніше, її батька до матері про оспорювання батьківства та виключено з актового запису про народження дитини відомостей про батька. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Таке рішення суд першої інстанції мотивував тим, що відповідачка визнала позов і це підтвердило факт відсутності кровного споріднення між її донькою та позивачем.   

18-річна апелянтка просила скасувати оскаржуване судове рішення та ухвалити нове — про відмову у задоволенні позовних вимог. Також просила про поновлення строку на подання апеляційної скарги.

Враховуючи обставини цієї цивільної справи, характер спірних правовідносин, суд апеляційної інстанції визнав за можливе поновити даний строк та задовольнити апеляційну скаргу з наступних підстав.

Із матеріалів справи відомо, що у шлюбі, укладеним між позивачем та відповідачкою, народилася донька. Після розірвання шлюбних стосунків позивач оскаржив батьківство у суді. Оскільки відповідачка визнала позов, тому що й сама була впевнена в тому, що батьком її доньки був інший чоловік, місцевий суд позов задоволив.

Пізніше сторони відновили дружні стосунки та виховували дитину як батько й мати. У 2014 році позивача було призвано до лав Збройних Сил України. У травні 2023 року військвослудбовця було визнано безвісти зниклим. У серпні того ж року його тіло вдалося відшукати та доставити до медичного закладу для проведення ідентифікації.

Згідно з висновком молекулярно-генетичної експертизи — останки належали позивачеві.

В апелянтки було відібрано біологічні матеріали та проведено ДНК-експертизу, яка на 99,9999999 % підтвердила кровне споріднення між дівчиною та загиблим бійцем.

Скасовуючи оскаржуване рішення суду першої інстанції та відмовляючи позивачеві у задоволенні його позовних вимог, Рівненський апеляційний суд не погодився з висновком суду про те, що доведеність позову ґрунтується на визнанні відповідачкою факту, що позивач не є біологічним батьком народженої нею дитини.

Обставини, стверджувані однією стороною і визнані іншою, набувають характеру доказаних у разі, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання.

Відповідно до висновку Верховного Суду, що викладений ним у постанові від 29 листопада 2023 року у справі № 607/15704/22, суди не вправі покладати в основу свого рішення лише факт визнання позову відповідачем, не дослідивши водночас обставин справи. Тобто повинно мати місце не лише визнання позову, а й законні підстави для його задоволення.

Європейський суд з прав людини, рішення якого є джерелом права згідно зі статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», зауважив, що на сьогодні ДНК-тест є єдиним науковим методом точного встановлення батьківства стосовно конкретної дитини; його доказова цінність суттєво переважає будь-який інший доказ, наданий сторонами, з метою підтвердити або спростувати факт оспорюваного батьківства.

Також усталеною є практика Верховного Суду щодо ключового значення ДНК-тесту як доказу батьківства.

Апеляційний суд, ухвалюючи рішення на користь доньки загиблого, зважив і ту обставину, що дитина є найбільш вразливою стороною у ході будь-яких сімейних конфліктів, оскільки на її долю випадає найбільше страждань і втрат.

Судовий розгляд сімейних спорів, у яких зачіпаються інтереси дитини, є особливо складним, оскільки в його процесі вирішуються не просто спірні питання між батьками та іншими особами, а визначається доля дитини, тому результат судового розгляду повинен бути спрямований на захист найкращих інтересів дитини.

Зрештою, як і цей спір, вирішення якого на користь апелянтки захистило її право на отримання виплат, що передбачені сім’ям загиблих військовослужбовців.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 30 січня 2025 року у справі № 2-182/08 (провадження № 22-ц/4815/245/25).

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