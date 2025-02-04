Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 4 лютого розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

Так, Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Макаренко Ірину Олександрівну – з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва;

Літвінову Ларису Федорівну – з посади судді Межівського районного суду Дніпропетровської області.

Раніше повідомялося, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.