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Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

10:54, 4 лютого 2025
Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів
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Вища рада правосуддя 4 лютого розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

Так, Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Макаренко Ірину Олександрівну – з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва;

Літвінову Ларису Федорівну – з посади судді Межівського районного суду Дніпропетровської області.

Раніше повідомялося, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів.

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