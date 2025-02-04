Высший совет правосудия уволил в отставку двух судей

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

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Высший совет правосудия 4 февраля рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Так, Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Макаренко Ирину Александровну – с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;

Литвинову Ларису Федоровну – с должности судьи Межевского районного суда Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей.

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