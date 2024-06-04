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На Киевщине полиция изъяла 27 рыб, выловленных сеткой, фото

19:51, 4 июня 2024
Правоохранители задокументировали незаконный лов рыбы сеткой.
На Киевщине полиция изъяла 27 рыб, выловленных сеткой, фото
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Правоохранители Киевщины задокументировали незаконный лов рыбы сеткой. Как сообщили в полиции области, 4 июня, работники сектора патрульной полиции, во время патрулирования территории обслуживания, обнаружили факт незаконного отлова рыбы с помощью запрещенных орудий лова, а именно сеток.

В результате полиция изъяла 27 экземпляров рыбы на общий вес 250 килограммов.

Правоохранители напоминают, что продолжается нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Также действует запрет на передвижение маломерных плавсредств на водоемах во время военного положения.

Граждан просят соблюдать установленные нормы природоохранного законодательства.

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