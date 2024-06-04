ВСП уволил судью Херсонского окружного админсуда, откомандированного в Одесский окружной админсуд

Судья уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Херсонского окружного административного суда, откомандированного в Одесский окружной административный суд, Сергея Варняка на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщает ВСП.

Отмечается, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие должности (статья 109 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей").

Ранее мы писали, что судью Верхнеднепровского райсуда Днепропетровской области отстранили от осуществления правосудия.

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