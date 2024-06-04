ВРП звільнила суддю Херсонського окружного адмінсуду, відрядженого до Одеського окружного адмінсуду

Суддю звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Херсонського окружного адміністративного суду, відрядженого до Одеського окружного адміністративного суду, Сергія Варняка на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомляє ВРП.

Зазначається, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (стаття 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Раніше ми писали, що суддю Верхньодніпровського райсуду Дніпропетровської області відсторонили від здійснення правосуддя.

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