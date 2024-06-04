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На Одещині поліцейський допомагав ухилянтам перетнути держкордон

22:54, 4 червня 2024
Поліцейський налагодив схему протиправного заробітку на військовозобов’язаних, які бажають незаконно виїхати з України
На Одещині поліцейський допомагав ухилянтам перетнути держкордон
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського – водія сектору логістики одного з відділів поліції Одещини за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура,  поліцейський налагодив схему протиправного заробітку на військовозобов’язаних, які бажають незаконно виїхати з України. Він обіцяв за 10 000 дол США організувати безперешкодний виїзд до Придністровського регіону Республіки Молдова. Переходити кордон чоловіки мали стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску.

До «схеми» обвинувачений вирішив залучити співробітника прикордонної служби та обіцяв йому 1000 доларів США за кожну переправлену особу. Проте про його протиправні дії прикордонник одразу повідомив своє керівництво та правоохоронців.

Правоохоронці затримали фігуранта у березні під час передачі частини грошей прикордоннику за переправлення одного військовозобов’язаного.

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